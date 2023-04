Wat met het voorjaar van Jumbo-Visma?: "De kers op de taart ontbreekt wat"

Jumbo-Visma heeft het voorjaar gedomineerd. Het pakte 5 zeges, maar won geen enkel monument. Tiesj Benoot overschaduwde het voorjaar van zijn ploeg.

Tijdens het voorjaar pakte Jumbo-Visma 5 zeges. Het won de Omloop Het Nieuwsblad met Dylan van Baarle, Kuurne-Brussel-Kuurne met Tiesj Benoot, de E3 Saxo Classic met Wout Van Aert en Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen met Christophe Laporte. Nadien volgde geen enkele zege in de klassiekers meer.

"Ik durf niet te zeggen dat ons voorjaar niet geslaagd is", vertelde Benoot in de podcast Vals Plat. "Na Dwars door Vlaanderen hadden we 5 op 5 in de kasseiklassiekers en toen heb ik gezegd: 'Het zou zuur zijn als we geen monument zouden winnen.' Ook als we geen 5 zeges zouden gepakt hebben."

"Door die 5 zeges waren we ook topfavoriet, maar de kers op de taart onbreekt wat", ging Benoot verder. "Al kunnen we niet zeggen dat we niet op de afspraak waren. Zo was Wout Van Aert 4e in de Ronde van Vlaanderen en 3e in Parijs-Roubaix."

"Er zijn eigenlijk veel ploegen die voor ons voorjaar zouden willen tekenen. Ook omdat we 5 koersen wonnen", besloot Benoot.