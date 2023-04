Sprinter moet sinds vertrek bij Quick-Step met minder vrede nemen maar komt prompt met torenhoge ambities voor Giro

Even bellen naar de Giro-organisatie om de ambities mee te delen? Na zijn vertrek bij Quick-Step zijn het niet altijd fijne tijden geweest voor Fernando Gaviria, maar in Italië wil de Colombiaan nog eens ferm uitpakken.

Van 2015 tot 2018 deed Fernando Gaviria een truitje van Quick-Step aan. In zijn laatste twee jaren bij de ploeg kon hij telkens meer dan tien zeges per seizoen voorleggen, met daarbij dan ook ritoverwinningen in de Giro of de Tour.

Sinds zijn vertrek is de rappe man - eerst bij UAE en vervolgens bij Movistar - veel minder vaak aan het feest. Wat niet betekent dat hij weinig ambitie koestert voor zijn Giro-deelname in 2023. In een gesprek met Cycling Pro Net voor de start van de eerste rit in de Ronde van Romandië werd hem gevraagd naar zijn doelen in de Giro.

PUNTENTRUI

"Etappes winnen en dan aankomen in Rome in de maglia ciclamino", is Gaviria klaar en duidelijk. Met enkel een ritzege neemt de sprinter dus geen genoegen, ook het veroveren van de puntentrui is een specifieke doelstelling in de eerste grote ronde van het jaar.