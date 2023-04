Thibau Nys maakt grote indruk in de Ronde van Romandië en verklaart zijn teleurstelling na knappe uitslag

Na al de beste Belg te zijn in de proloog, heeft Thibau Nys nu helemaal een knappe uitslag neergezet in de Ronde van Romandië. De 20-jarige landgenoot werd tweede in rit 1, achter Ethan Vernon.

Thibau Nys klopte op zijn stuur van teleurstelling toen hij zag dat hij op één plaats van de overwinning ging stranden. "Ik ben nog beetje ontgoocheld", vertelde hij niet veel later aan Eurosport. "Ik had de benen om te winnen. In zo'n sprint op volle snelheid, met rugwind en een beetje een dalende lijn, is het moeilijk om renners in te halen."

De winnaar in Nys staat niet meteen te juichen voor een tweede plek, al is het zeker wel een mooie verwezenlijking. "Het is dubbel, want ik voelde me heel goed. Ik miste misschien dat tikkeltje extra, of één-twee plaatsen dichter zitten om voor de zege te gaan. Maar dit is ook al goed."

Ik kan niet klagen over mijn sprint

"Het was verraderlijk om in positie te geraken", beschreef de youngster van Trek-Segafredo de slotkilometer. "Ik kreeg heel goede hulp van mijn ploegmaats. Dan was het kwestie om het juiste wiel uit te kiezen. Ik kan niet klagen over mijn sprint. De power was er."

Het was lang niet enkel spurten dat in Romandië te doen stond. "Ook op de klim voelde ik me goed en moest ik niet lossen. Ik ben één van de enige snelle mannen die er nog bij was. Als ik morgen opnieuw zo'n dag heb, ziet het er veelbelovend uit. Al zal ik deze inspanning wel al voelen."