Witte broek van Remco Evenepoel blijft nog onderwerp van discussie in het peloton: "Misschien worden we oud?"

Remco Evenepoel won niet enkel Luik-Bastenaken-Luik, hij deed het met witte broek aan. In het peloton kijken er enkelen raar op van die kledijkeuze.

In zijn podcast WattsOccurring overloopt Geraint Thomas met Wout Poels de actualiteit in de wielersport. Ook de witte broek van Remco Evenepoel kwam aan bod. "Ik was niet zeker of dat wel een goed idee was", aldus de Nederlander. "Zeker gezien de weersomstandigheden. Maar als hij er van houdt, waarom niet?

"Ik ben geen fan van witte broeken", maakt Thomas zijn voorkeur duidelijk. Poels gaat uiteindelijk toch wel mee in dat standpunt. "Ik wou dat ik de regenboogtrui droeg en de kans had om die keuze te maken. Ik denk dat een klassieke zwarte broek nog altijd het beste is."

Het zorgt alvast voor een leuke interactie tussen beide renners. "Het ligt misschien aan ons, misschien worden we oud, maat?" Thomas vraagt dat al grappend aan Poels en die bevestigt.op even amusante wijze. "Ja, we zijn oud aan het worden, we klagen over alles."