🎥 Wout van Aert pakt plots uit met een nieuwe look

Na een lang voorjaar neemt Wout van Aert even tijd voor ontspanning. En daar hoort een nieuwe look bij.

Na een veldritseizoen dat pas eindigde met het WK veldrijden, daarna een hoogtestage en daaropvolgend een druk voorjaar is het nu eindelijk tijd om de riem er eens af te halen bij Wout van Aert.

Van Aert ontspande al met een fietstocht met zijn vrienden naar de champagnestreek, maar is intussen weer in België bij zijn gezin. Maar het is niet dat hij momenteel stil zit. Dinsdag ging hij nog 137 kilometer fietsen, woensdag zo'n 63 kilometer.

Maar Van Aert maakte ook tijd voor een uitstapje naar de kapper. En plots hij ook een snor te hebben. Geslaagd of niet?