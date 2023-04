Baloise Belgium Tour wil Remco Evenepoel lokken, maar Patrick Lefevere is erg duidelijk

De Baloise Belgium Tour (14-18 juni) probeert met twee passages in Schepdaal Remco Evenepoel te lokken. Maar Patrick Lefevere was al redelijk duidelijk over de deelname van de wereldkampioen.

De Baloise Belgium Tour lokt met drie sprintersetappes heel wat topsprinters naar zijn wedstrijd. Onder meer Fabio Jakobsen, Caleb Ewan en Jasper Philipsen zouden van de partij zijn. De organisatie probeert ook wereldkampioen Remco Evenepoel te lokken. In de laatste etappe, die start en eindigt in Brussel, passeert twee keer in Schepdaal, de plaats waar hij opgroeide. Geen Ronde van België Maar de kans dat Evenepoel daar effectief aan de start zal staan, is bijzonder klein. Dat maakte Patrick Lefevere al duidelijk in Het Nieuwsblad afgelopen zaterdag. Want dat stond niet op de jaarplanning van Evenepoel. "De Ronde van België wil hem graag aan de start, maar twee weken na de Giro past dat niet in de planning. En dan doen we het dus niet."