'Entourage van Remco Evenepoel is teleurgesteld over keuze van Julian Alaphilippe'

Julian Alaphilippe zal Remco Evenepoel dit jaar niet bijstaan in zijn grote ronde. De Fransman mikt op de Ronde van Frankrijk.

Vorig jaar haalde Julian Alaphilippe de Tourselectie van Quick-Step niet nadat hij in Luik-Bastenaken-Luik zwaar was gevallen. In augustus stond hij wel aan de start van de Vuelta.

En daar toonde Alaphilippe zich in de eerste tien ritten een goede ploegmaat en helper voor Remco Evenepoel. Maar Alaphilippe viel in rit elf op zijn schouder en moet toen opgeven.

Geen Alaphilippe in de Giro

In Luik-Bastenaken-Luik van dit jaar werkte Alaphilippe weer voor goed voor Evenepoel. Maar in de Giro zal Alaphilippe dat niet doen, al hadden ze daar bij de entourage van Evenepoel wel op gehoopt, dat meldt HLN.

Alaphilippe mikt dit jaar weer op de Tour en vertrok dinsdag dan ook naar Andorra. Van daar uit gaat hij de Touretappes in het Baskenland verkennen en vult hij dat ook aan met een hoogtestage.