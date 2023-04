Helper van Evenepoel aast op revanche in de Giro: "Hoop dat ik dat deze keer kan doen"

Nog minder dan 10 dagen en de Giro gaat van start. Remco Evenepoel gaat daar voor de eindzege en kan daarbij rekenen op Pieter Serry.

In de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik toonde Pieter Serry dat hij over een uitstekende vorm beschikt. En die vorm wil hij in de komende Vuelta ook opnieuw tonen.

"Ik ga met veel vertrouwen naar de Giro", zegt Serry bij HLN. "De ploeg is er klaar voor en ik denk dat ik mezelf ook bewezen heb. Ik heb ongeveer hetzelfde niveau als voor de Vuelta."

Revanche voor de Vuelta?

In die Vuelta van vorig jaar moest Serry na acht etappes wel opgeven na een positieve coronatest. Daardoor moest hij van thuis uit toekijken hoe Evenepoel zijn eerste eindzege in een grote ronde pakte.

Serry kon die ontgoocheling al deels doorspoelen op het WK, toen hij Evenepoel aan mee aan de wereldtitel hielp. Maar toch wil hij in de Giro een grotere rol spelen voor Evenepoel. "Ik hoop dat ik deze keer elke dag kan werken voor Remco."