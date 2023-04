Mathieu van der Poel staat voor zware opdracht, maar: "De ambitie is er nog steeds"

Mathieu van der Poel zal in mei geen uitstapje maken naar de mountainbike. Maar volgens ploegleider Christoph Roodhooft is een kwalificatie voor de Spelen wel nog altijd het doel.

Na zijn erg succesvolle voorjaar geniet Mathieu van der Poel momenteel van wat rust. Maar binnenkort gaat hij zich alweer voorbereiding met een stage in Spanje, om daarna ook op hoogte te gaan in voorbereiding op de Tour.

Geen uitstapje naar de mountainbike dus. Want normaal gezien stonden de Wereldbekers van Valkenburg (5-7 mei) en Nové Mesto (12-14 mei) op zijn programma. Maar die eerste haalde de kalender niet en voor één wedstrijd maakt Van der Poel de overstap niet.

"Zowel wij als Mathieu vonden het niet opportuun om voor één wedstrijd alles in gang te trekken", zegt ploegleider Christoph Roodhooft bij Het Nieuwsblad. Maar hij benadrukt ook wel: "De ambitie om de Spelen te halen is er nog steeds."

Kwalificatie via WK?

Nederland staat momenteel wel maar op plek dertig op de wereldranking en moet dus nog punten scoren. Maar Van der Poel kan ook zelf voor zijn ticket zorgen als hij tweede wordt op het WK in Glasgow.

Dat WK mountainbike vindt wel 6 dagen na het WK op de weg plaats, in hetzelfde Glasgow. Volgens Alpecin-Deceuninck is het nog niet duidelijk of Van der Poel de twee WK's zal combineren.