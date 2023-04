Michel Wuyts bijzonder hard na Luik-Bastenaken-Luik: "ASO gaat daar geweldig in de fout"

Remco Evenepoel won vorige zondag Luik-Bastenaken-Luik. Maar over het parcours en de organisatie kwam wel wat kritiek.

Luik-Bastenaken-Luik is het oudste Monument op de wielerkalender en naast Parijs-Roubaix het tweede Monument dat door het Franse ASO georganiseerd wordt. Maar er kwam ook kritiek op de Fransen.

Topfavoriet Tadej Pogacar kwam na zo'n 85 kilometer ten val en moest opgeven. De Sloveen brak enkele handwortelbeentjes en zo komt zijn deelname aan de Tour, ook een wedstrijd van ASO, mogelijk in gevaar.

Erbarmelijke wegen

Michel Wuyts was in zijn podcast Wuyts & Vlaeminck vooral niet te spreken over de staat van het wegdek op het parcours. "Het is niet van dit jaar natuurlijk, dat is al een aantal jaren aan de gang. ASO gaat daar geweldig in de fout."

"Ze zouden toch eens moeten overleggen met het Waalse gewest, dat daar toch wel wat bijgeplamuurd moet worden. In Wallonië heb ik de indruk dat er niks gebeurt. Je zit daar in de hel. Ik denk dat alleen de laatste kilometer geëffend is."

Wuyts ziet ook een groot verschil met Vlaanderen, waar Flanders Classics wel inspanningen doet. "Die gaan de dag voor de koers met veegmachines over het parcours en als het nodig is plamuren ze wat bij."