Remco Evenepoel spreekt heldere taal over de dynamiek tussen de 'Groten' en de rest: "Dat wil ik zeker niet doen"

Remco Evenepoel sprak eerder al over hoe enkele 'Groten' de koers domineren. De dynamiek tussen de renners onderling, hoe zit het daarmee?

In elke koers met een sterk deelnemersveld kun je wel over pakweg de 'Grote Drie' spreken, afhankelijk van wie er juist aan de start staat. Mannen als Evenepoel worden terecht op een grote hoogte geplaatst. Maar laten ze dit ook merken tegenover de renners met iets mindere resultaten en uitstraling?

"Neen. Iedereen in het peloton kan op de pedalen trappen. Daarom zijn we profrenners. Soms zijn er ook gewoon instructies in de ploeg. Bijvoorbeeld in onze ploeg kan een Ilan Van Wilder ook top 10 rijden in Luik-Bastenaken-Luik. Als je een ploegmaat hebt die een tikkeltje beter is, moet je voor hem werken", haalt Evenepoel een factor aan.

Iedereen doet wat hij kan

Haast alle renners gaan ook de 'marginal gains' opzoeken, weet de wereldkampioen. "Iedereen doet wat hij kan, iedereen wil de beste zijn. We willen niet aan iedereen tonen dat we onszelf de besten voelen. Als ik voor mezelf spreek: dat wil zeker niet doen."

"Dat zou niet fair zijn tegenover de anderen, die ook het maximum doen en veel opofferingen maken om het topniveau te bereiken", vindt Evenepoel. Bovendien is in een koers nog altijd veel mogelijk, ongeacht de waardeverhoudingen. "In voetbal zijn Ronaldo, Messi en Mbappé de besten. In wielrennen heb je nog andere jongens die kunnen winnen."