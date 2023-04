Remco Evenepoel was duidelijk na zijn zege in de Vuelta: "Ik wilde daarin geen onderscheid maken"

Remco Evenepoel groeide de laatste jaren steeds meer als leider van zijn ploeg. En hij is iedereen dan ook erg dankbaar.

Remco Evenepoel schreef in 2022 voor het eerst een grote ronde op zijn naam met de Vuelta. Hij groeide dan ook elk jaar als kopman en weet hoe belangrijk ieder puzzelstukje is in zijn succes.

"Na mijn val in Lombardije heb ik ondervonden hoe belangrijk het is dat iemand je vertrouwen inspreekt. Dat probeer ik nu zelf ook te doen", zegt Evenepoel bij Knack. En dat toonde hij ook na zijn zege in de Vuelta.

Cadeaus voor iedereen

Zo riep Evenepoel zijn ploegmaats mee op het eindpodium, tegen het protocol in. Evenepoel beloonde dan ook iedereen, renners en staf, met cadeaus.

Onder meer met een rood shirt van de Vuelta, een regenboogtrui, een rood espressokopje en een wit met regenboogstrepen, de nieuwste GoPro en een txapela, de Baskische muts van San Sebastian.

"Die heb ik aan ál mijn ploegmaats en alle stafleden gegeven. Ook degenen met wie ik minder gewerkt had. Ik wilde daarin geen onderscheid maken", zegt Evenepoel nog.