Strijd tussen Van Aert, Van der Poel en Pogačar zorgt voor record, maar wielrennen blijft met probleem kampen

De kijkcijfers in Vlaanderen voor de voorjaarsklassiekers waren nog nooit zo hoog. Maar in het buitenland dalen de cijfers alleen maar.

Tijdens de Ronde van Vlaanderen keken zo'n 1,63 miljoen mensen in de finale naar Sporza, terwijl er dat gemiddeld zo'n 1,37 miljoen waren. Ook de vrouwen haalden meer dan een miljoen kijkers.

En ook het hele voorjaar deed het goed in Vlaanderen. "Het gemiddelde aantal kijkers op Sporza was nooit hoger dan dit jaar: 818.770", zegt professor sporteconomie Daam Van Reeth bij Knack. Zo werd het recordjaar 2015, met gemiddeld 813.565 kijkers, licht overschreden.

In vergelijking met de voorbije tien jaar is er ook een stijging van zo'n 9 procent met de voorbije jaren, mede door het slechte weer. Maar die cijfers staan in contrast met de daling in Nederland, Italië en Spanje.

Nichesport

In Nederland daalde het gemiddelde met zo'n 6 procent, in Italië (-10%) en Spanje (-21%) was de daling nog groter. Dat komt volgens Van Reeth omdat de toppers uit het wielrennen uit kleine landen zoals België en Slovenië komen.

De vijf wielermonumenten halen volgens Van Reeth zo'n 5 miljoen kijkers wereldwijd, waarvan er dus ruim een miljoen uit België komen. Enkel met Parijs-Roubaix stijgt dat cijfer naar zo'n 7 miljoen door de Fransen.

Etappes uit de Tour halen zo'n 20 miljoen kijkers, de best bekeken etappes zo'n 25 miljoen kijkers. Wielrennen blijft dus, buiten in Vlaanderen, een nichesport.