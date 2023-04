Veldrijder Toon Aerts komt met goed nieuws na zijn dopingschorsing

Toon Aerts is nog altijd bezig met de afhandeling van zijn dopingzaak. Maar ondertussen heeft hij wel goed nieuws.

Eind december maakt Toon Aerts zelf bekend dat door de UCI twee jaar geschorst werd voor twee jaar nadat hij in januari 2022 een afwijkende dopingtest had afgelegd waarbij er een te hoge waarde aan letrozole werd gevonden.

Aerts kon via haarstalen en een geopende container van vervuilde voedingssupplementen aantonen dat hij het product niet intentioneel had genomen. Maar een gesloten container die vervuild was, kon Aerts niet vinden.

Aerts ging in beroep tegen zijn schorsring van twee jaar, maar kreeg daar nog geen nieuws over. Maar Aerts heeft ondertussen wel goed nieuws: hij heeft met Toyo Tires een nieuwe sponsor gevonden.

Het bandenmerk steunde Aerts al, maar nu heeft hij ook een volledige uitrusting van het bedrijf gekregen. "Toyo Tires zal me steunen in de weg naar mijn comeback, wanneer dan ook...", schrijft Aerts op zijn sociale media.