Zijn Evenepoel, Pogačar, Van Aert en Van der Poel te dominant? "Mensen houden gewoon niet van sporters die domineren"

Het huidige wielrennen wordt zowat gedomineerd door zes renners. Maar dat kan ook zijn nadeel hebben denken andere renners uit het peloton.

Tijdens het voorjaar werd ervooral gesproken over 'de Grote Drie' met Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tadej Pogacar. Samen met nog Jonas Vingegaard, Primoz Roglic en Remco Evenepoel worden ze ook wel 'de Grote Zes' genoemd.

Samen zijn de zes dit jaar al goed voor 34 zeges, waarvan onder meer 12 voor Pogacar. Toch denkt Wout Poels (Bahrain-Victorious) dat de dominantie van de zes zich tegen het wielrennen kan gaan keren.

"Nu is het nieuw, gaaf en sexy. Ze komen echt van een andere planeet en in Luik was het jammer dat Pogacar wegviel. Dat was zeker een mooi duel geweest", zegt hij in de podcast Watts Occurring.

Lewis Hamilton

"Toch ben ik bang dat het op den duur saai gaat worden. Ik hoop alleen niet dat mensen zich van Pogacar gaan afkeren." Geraint Thomas gaat akkoord met de uitspraken van Poels.

"Noem eens een sport waar het niet gebeurt. Mensen houden gewoon niet van sporters die domineren. In de Formule 1 is Lewis Hamilton niet bij uitstek de populairste coureur. Toen wij samen bij Team Sky de Tour de France domineerden, gebeurde het ook."