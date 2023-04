🎥 Opmerkelijke selectieaankondiging van Team DSM voor de Giro, één Belg is erbij

Team DSM heeft als 1e zijn selectie voor de Giro officieel bekendgemaakt. Met Harm Vanhoucke zit één Belg in de selectie.

In 2022 was Team DSM al het 1e team die zijn selectie voor de Giro bekendmaakte en ook dit jaar was dat het geval. Deze keer maakten ze gebruik van ChatGPT om hun selectie bekend te maken.

Onder meer Harm Vanhoucke zit in de selectie. Het wordt zijn 4e deelname in Italië. Daarnaast zitten ook Alberto Dainese, Jonas Iversby Hvideberg, Andreas Leknessund, Marius Mayrhofer, Niklas Märkl, Florian Stork en Martijn Tusveld in de selectie van DSM.

Klassementsambities heeft het team voor de Giro niet. Ze gaan puur voor dagsuccessen. De sprinter van dienst is Dainese die vorig jaar een etappe won. In de bergen zal DSM proberen mee in de vroege vlucht te gaan. Het is dan vooral uitkijken naar Leknessund en Vanhoucke.