Bewondering voor de twee Belgische toppers: "Als je Van Aert of Evenepoel ziet: dat zijn maniakken"

Naast Remco Evenepoel en Wout van Aert zijn er nog heel wat Belgen die de stap naar de top van het wielrennen willen maken. Een van hen is Henri Vandenabeele.

Henri Vandenabeele (23) zou dit jaar normaal gezien voor het eerst de Giro rijden, maar donderdag liet de Belg weten dat hij dit jaar moet passen doordat hij alweer corona heeft opgelopen.

Generatiegenoten van Vandenabeele zoals Tom Pidcock, Juan Ayuso of Remco Evenepoel konden bij de profs wel al prachtige dingen laten. Maar over hen is Vandenabeele duidelijk.

Nog veel progressiemarge

"Zij hebben intrinsiek meer talent dan ik", zegt Vandenabeele bij Sport Knack. Maar toch ziet Vandenabeele nog heel wat verbetering mogelijk. "Ik trainde in mijn beloftetijd nog niet super veel. Een zware trainingsweek toe is bijna een doordeweekse week."

Vandenabeele kijkt erg op naar Remco Evenepoel en Wout van Aert. "Als je Wout van Aert en Remco Evenepoel ziet: die zijn een heel jaar door met hun vak bezig. Dat zijn maniakken in mijn ogen. Ik denk dus dat ik nog veel progressiemarge heb."