Cian Uijtdebroeks spreekt zich uit over zijn ambities in de Vuelta

Cian Uijtdebroeks wil graag proberen om voor een klassement in de Vuelta te gaan. Zo wil hij een volgende stap in zijn carrière zetten.

Momenteel zit Cian Uijtdebroeks in de Ronde van Romandië dat is zijn volgende rittenkoers van een week dit seizoen. Eerder dit seizoen reed hij al de Ronde van Oman en de Ronde van Catalonië. In beide rondes eindigde hij 9e.

Later dit jaar zal Uijtdebroeks zijn groterondedebuut maken. Hij rijdt immers de Vuelta. Wat zijn rol binnen de ploeg zal zijn, valt af te wachten, maar als het van hem afhangt, wil hij wel voor een klassement gaan.

"Ik zou het dag per dag bekijken", vertelde de jonge Belg van BORA-hansgrohe aan Wielerflits. "Zonder veel druk, maar wel voor een klassement gaand. Een plaats in de top 5 zal verschrikkelijk moeilijk zijn, maar als we over 3 weken kunnen presteren wat we in een week in Catalonië hebben gepresteerd, zou dat fantastisch zijn."

Uijtdebroeks heeft ambities voor de Vuelta, maar hij voegde er nog aan toe dat alles zal afhangen van wat de doelen van het team zijn.