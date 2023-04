Goed nieuws voor renner die in de Ronde van Catalonië een doodsmak maakte

Goed nieuws voor Dario Cataldo. Hij zit opnieuw op de fiets. In de Ronde van Catalonië was hij nog betrokken bij een zware valpartij.

In de openingsrit van de Ronde van Catalonië was er in de finale een zware valpartij. Dario Cataldo (38) was het grootste slachtoffer en brak daarbij zijn linkerheupkop, rechteracetabulum (het ‘kogelgewricht’ van de heup), meerdere ribben, zijn linker sleutelbeen en 2 breuken in de wervelkolom.

Zo stond Cataldo voor een lange revalidatie van enkele maanden, maar de revalidatie verloopt vlot. Zo zat hij voor het eerst weer op de fiets. Hij zit wel nog in een 1e fase van zijn revalidatie, maar zo lijkt een terugkeer in het peloton 5 weken na zijn zware weer wat waarschijnlijker.

“Ik wil mijn ploeg en de staf van het ziekenhuis in Girona bedanken voor alle steun. Er is nog een lange weg te gaan tot volledig herstel, maar ik beloof jullie dat ik zal terugkeren. Ik kan alleen maar zeggen dat ik blij ben dat ik nog leef, en dat er geen catastrofale consequenties zijn. Het kon nog erger", liet Cataldo op Instagram weten.