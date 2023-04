Sterk man van Dstny zet de Lotto Dstny op scherp: "Anders is het een kloteseizoen"

Lotto Dstny is aan het seizoen 2023 aardig begonnen. Toch is het seizoen zeker nog niet geslaagd. Daan De Wever, oprichter van Dstny, gaf duidelijk zijn ambities voor dit seizoen.

Dit seizoen won Lotto Dstny al 5 koersen. Arnaud De Lie pakte er 3 en dan was er nog de zege van Milan Menten in Le Samyn en de zege van Tijl De Decker in de Ronde van Taiwan. Ook pakte het tal van ereplaatsen, zoals de 2e plaats van De Lie in de Omloop Het Nieuwsblad.

Toch is het zeker nog geen geslaagd seizoen. Daan De Wever, de oprichter en sterke man van Dstny, gaf bij Het Laatste Nieuws duidelijk aan wanneer het seizoen geslaagd zal zijn. Hij wil graag een rit in de Tour winnen. "Anders is het een dikke tegenslag voor ons en draaien wij eigenlijk een kloteseizoen", aldus De Wever.

De reden waarom De Wever voor een Tour-rit kiest, is simpel: de media-aandacht. "De Tour is goed voor 50% van de media-aandacht. In België en Nederland beginnen de mensen Dstny te kennen, maar onze prioriteit is Europese naambekendheid", aldus De Wever.

De Wever wil ook in in Duitsland, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Zweden naambekendheid. In Italië is het bedrijf niet actief en dat kan nog wat langer duren, want Lotto Dstny slaat de Giro over. "Had ik dat gewild, had de ploeg daar wel gereden", besloot De Wever.