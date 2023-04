Toptalent Ayuso (20) pakt eerste zege in de WorldTour, maar komt nadien met uitleg die wenkbrauwen doet fronsen

Juan Ayuso heeft de derde rit in de Ronde van Romandië gewonnen. De Spanjaard komt terug van een lange blessure en begint dat te voelen.

Juan Ayuso (20) rijdt met de Ronde van Romandië nog maar zijn eerste wedstrijd van het jaar. De Spanjaard kampt al maanden met pijn in zijn hiel nadat hij op training werd aangereden.

Daardoor reed Ayuso geen wedstrijd meer sinds zijn derde plaats in de Vuelta van vorig jaar. Maar in zijn eerste wedstrijd van het jaar maakt Ayuso dus alweer indruk, hij won de tijdrit en is nu ook de leider in het algemene klassement.

Op de limiet

"Ik word beter, maar de benen voelen elke dag slechter. Ik ben erg aan het afzien en heb het idee dat de vorm er nog niet is", zei Ayuso bij Eurosport. Een ietwat vreemde uitleg voor iemand die net zijn eerste overwinning in de WorldTour pakte.

"Maar als ik in de koers blijf verbeteren dan zou dat heel mooi zijn. We moeten zien of ik hier de ronde kan winnen. Ik ben in ieder geval blij dat ik blijkbaar iedere dag beter word, al is het gevoel dat ik op de limiet bezig ben", zei Ayuso nog.