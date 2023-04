🎥 Australiër pakt solozege in de Ronde van Asturië, Belg is knap 5e

Damien Howson heeft de 1e rit in de Ronde van Asturiƫ gewonnen. Hij won na een solo en is ook de 1e leider. Steff Cras werd knap 5e.

De Ronde van Asturië begon met een heuvelrit van Oviedo naar Pola de Lena. De finale was sterk gecategoriseerd met 3 beklimmingen. De laatste, de Alto de Carabanzo (2,1 kilometer aan 9,8 procent), lag op 7 km van de streep.

Een trio vormde de vlucht van de dag, maar al snel werd duidelijk dat ze het niet tot het einde zouden uitzingen. Ze kregen maximaal 3 minuten en op 50 km van de streep werden ze alweer ingelopen.

In de finale dunde het peloton op de hellingen uit. Op de Carabanzo bleven ze nog met een twaalftal renners over. In de slotkilometers ontsnapte Damien Howson en hij won solo in de straten van Pola de Lena. Enkele seconden later sprintten Vincenzo Albanese en Roger Adria respectievelijk naar plaatsen 2 en 3. Steff Cras werd knap 5e.