Voormalig Lotto-renner André Greipel heeft een nieuwe job beet

André Greipel is de nieuwe bondscoach van Duitsland. Hij volgt er Jens Zemke op.

De Duitse wielerbond BDR is verheugd met hun nieuwe bondscoach. André Greipel verving Jens Zemke die door tijdsgebrek besliste om als bondscoach te stoppen. Zemke is sportief directeur bij BORA-hansgrohe.

Greipel zal de Duitse teams tijdens de WK's en EK's begeleiden. Daarbij zal hij door ploegleider Patrick Moster en Marcus Burghardt, bestuurslid van de BDR, geassisteerd worden. Daarnaast zal Greipel ook de selecties voor de kampioenschappen maken.

Eerst had Greipel wat tijd nodig om te beslissen, maar hij kijkt naar de nieuwe uitdaging uit. "De huidige generatie is sterk. Het wordt een spannende taak om met hen een team te vormen en het gezamenlijke doel na te streven. Ik wil het beste uit hen halen", stond er in het persbericht van de BDR.

Greipel reed in zijn carrière 8 jaar voor de Lotto-ploeg. Hij won in die periode 11 etappes in de Tour, de Vattenfall Cyclassics, 2 keer de Brussels Cycling Classic, 10 ritten in de Ronde van België en 3 ritten in de Giro.