Voormalig Tour-winnaar Egan Bernal koerst met een missie: "Het is een grote motivatie"

Egan Bernal is nog steeds naar de weg terug aan het timmeren. Tonen dat je na een grote tegenslag kan terugkeren, is zijn grootste motivatie om verder te werken.

Begin 2022 kwam Egan Bernal zwaar ten val. Zijn carrière hing aan een zijden draadje, maar na een lange revalidatie begon er licht aan het einde van de tunnel te komen. Bernal maakte zijn comeback in de Ronde van Denemarken, maar kende nadien terug problemen.

Bernal probeert in 2023 verder aan zijn terugkeer te werken. In de zomer wil hij graag de Tour de France die hij in 2019 won, rijden. Dit seizoen reed hij al de Ronde van San Juan, de Ronde van Catalonië en de Ronde van het Baskenland. Momenteel rijdt de Colombiaan de Ronde van Romandië.

Naast de Tour heeft Bernal nog een ander doel. Hij wil tonen dat je zware tegenslagen kan overwinnen. "Dat is een mooiere overwinning dan een koers winnen", vertelde hij aan CyclingUpToDate. "Het is een lang proces van vallen en opstaan, maar het is wel een grote motivatie."