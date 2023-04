🎥 Fernando Gaviria spurt naar de zege in de Ronde van Romandië, Adam Yates is eindwinnaar

Fernando Gaviria heeft de slotrit in de Ronde van Romandië gewonnen. Hij was oppermachtig in de slotrit. De eindzege van Adam Yates kwam niet meer in gevaar.

De slotrit in de Ronde van Romandië ging richting Genêve. De laatste etappe was ruim 170 km lang en onderweg waren er 2 beklimmingen, met de laatste op 50 km van de streep. Het was een enorme strijd om in de vlucht van de dag te zitten. In 2 schuiven ontstond een kopgroep van 5 renners. Samen reden ze een voorsprong van zo'n 4 minuten bijeen. Op de 1e klim van de dag hadden enkele sprinters het moeilijk om te volgen, maar dankzij hun ploegmaats konden ze bij het peloton blijven. Nadien nam INEOS Grenadiers met vooral Egan Bernal het heft in handen. Ze reden het gat op vluchters dicht. Een sprint leek het logische gevolg, maar Geoffrey Bouchard en het duo Sébastien Reichenbach en Arthur Kluckers kozen voor de aanval. Ze reden zo'n halve minuut bij elkaar, maar in de slotkilometers werden ze gegrepen. Zo gingen we naar een massaspurt. INEOS Grenadiers trok de spurt aan, maar Fernando Gaviria ging snel aan. Hij pakte al snel enkele lengten en kon al vroeg om de zege juichen. Hij won voor Nikias Arndt en Ethan Hayter. De eindzege van Adam Yates kwam niet meer in gevaar. 🚴‍♂️🇨🇭 | Fernando Gaviria is de sterkste en de slimste! De Colombiaan wacht niet op de rest, maar gaat zelf als eerste aan en wint in Gèneve! #TDR2023



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/HuVBciTWVF — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) April 30, 2023