Cian Uijtdebroeks analyseert zijn 6e plaats in de Ronde van Romandië

Cian Uijtdebroeks is in de Ronde van Romandië 6e geëindigd. Een knap resultaat voor de 20-jarige tweedejaarsprof.

Tijdens de laatste rit kwam de 6e plaats van Cian Uijtdebroeks in de Ronde van Romandië niet meer in gevaar. Ook eindigde hij 3e in het jongerenklassement.

Zo mag Uijtdebroeks tevreden terugblikken op de rittenkoers. "Ik ben zeer tevreden met de voorbije week", liet hij via zijn ploeg weten. "De ploeg deden de hele week een geweldige job voor mij en vooral Bob Jungels was belangrijk voor mij."

De jonge Belg zag deze week nog verbeterpunten: "Mijn tijdrit moet nog beter om zo mijn kansen op een goed algemeen klassement te vergroten. Anderzijds was de klim naar Thyon zeer goed."

Uijtdebroeks eindigt 6e in het klassement. "En dat was ook het hoogst haalbare resultaat", besloot hij.