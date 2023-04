Joao Almeida komt nog eens terug op een controversieel moment met Remco Evenepoel: "Nu zouden we alles veranderen"

Joao Almeida en Remco Evenepoel staan samen nog eens aan de start van de Giro. In 2021 leidde dat nog tot wat controverse bij de fans. Almeida is enkele dagen voor de editie van 2023 daarop nog eens teruggekomen.

In 2021 waren Joao Almeida en Remco Evenepoel ploegmaten bij Deceuninck-Quick-Step. Evenepoel reed toen zijn 1e koers sinds zijn val in de Ronde van Lombardije, maar was wel de kopman voor de Giro. Zo reed Almeida in dienst en verloor hij in het 1e deel tijd.

Dat was ook toen Evenepoel wat begon weg te zakken. Almeida bleef bij hem in steun. Ook in de rit naar de Monte Zoncolan waar Evenepoel voortijdig moest lossen. Het zorgde voor wat controverse bij de fans. Vooral ook omdat Evenepoel uiteindelijk uit de Giro stapte. Almeida maakte in de slotweek nog wat tijd goed en eindigde alsnog op een 6e plaats.

"We reden toen als een team en namen toen de beslissing met de informatie die we toen hadden. Het was de juiste beslissing", kwam Almeida bij het Portugese TopCycling daarop terug. "Achteraf gezien, zouden we alles nu natuurlijk veranderen."