Juan Ayuso verliest de leiderstrui in de Ronde van Romandië: "Eerst wilden ze me niet geloven"

Na een dag in de leiderstrui is Juan Ayuso die al meteen kwijtgespeeld. Normaal voor hem, maar voor anderen toch ietwat een verrassing.

In de tijdrit in de Ronde van Romandië zegevierde Juan Ayuso en pakte daarmee ook de leiderstrui. Een dag later volgde de koninginnenrit met een aankomst boven op Thyon. Daar verloor hij meer dan 3 minuten en verloor hij zijn leiderstrui aan ploegmaat Adam Yates. "Mijn benen explodeerden en nadien heb ik het laten lopen", reageerde de Spanjaard bij Pro Cycling Net.

Toen Ayuso die tijdrit won, zei hij dat hij niet top was. "Veel mensen geloofden me niet omdat ik gewonnen had", aldus Ayuso. "Maar ik wist dat ik niet in vorm ben, want ik kom terug van een hardnekkige blessure. De tijdrit was een verrassing, maar de aankomst bergop niet. Ik ben hier om de ploeg te helpen, de wedstrijd uit te rijden en te kijken hoe het zou gaan."

Ayuso is na enkele dagen koers wel al moe. Hij zal een rustperiode inplannen en in principe is de Ronde van Zwitserland zijn volgende koers. "Als ik me goed voel, ga ik misschien eerder al terug wedstrijden rijden, maar in principe zal het pas Zwitserland zijn", besloot hij.