Kobe Goossens verklaart zijn opgave in de Ronde van Romandië: "Al vanaf de 1e dag"

Kobe Goossens heeft opgegeven in de Ronde van Romandië. Hij startte door ziekte niet meer aan de start van de voorlaatste etappe.

In de Ronde van Romandië vielen er al verschillende opgaves te noteren. Daar kwam de opgave van Kobe Goossens bij. Na Rui Costa al de 2e opgave binnen Intermarché-Circus-Wanty in deze Ronde van Romandië.

Goossens ging in de 4e rit niet meer van start. Achteraf verklaarde hij op Instagram zijn opgave: "Ik ben ziek en had daar al vanaf de 1e dag last van. Nu is het tijd om wat rust te nemen en me op een drukke zomer voor te bereiden."

Die zomer belooft druk te worden. In principe rijdt hij begin juni de Dauphiné. Nadien volgt nog de Tour de France.