Onduidelijkheid over de plannen van UAE in de Giro: Joao Almeida claimt het absolute kopmanschap, maar er zijn nog gegadigden

Voor de Giro is er wat onduidelijkheid over de tactiek van UAE. Joao Almeida claimt het absolute kopmanschap, maar er zijn nog andere binnen de selectie die een klassement kunnen rijden.

Mogelijk is de onduidelijkheid een voordeel voor de andere klassementsrenners zoals Remco Evenepoel in de Giro. Bij UAE claimt Joao Almeida het absolute kopmanschap. Zo werd hij al eens 4e en 6e in het eindklassement van de Giro.

Maar er zijn nog andere klassementsrenners bij UAE die voor de Giro voorzien zijn. Er is ook Brandon McNulty die al eens 15e werd.

Ook is er Jay Vine. In een interview met Cyclingnews verklaarde Vine dat hij voor een plaats in de top 10 gaat. "Zo wil ik mezelf als renner verder ontdekken", klonk het.

Het kan zijn dat UAE voor de UCI-punten gaat en zo lang mogelijk zo veel mogelijk opties wil openlaten. Over de specifieke rollen van de renners is er nog onduidelijk, liet Vine nog weten.