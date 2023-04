Ritwinnaar Fernando Gaviria stuurt een boodschap richting de Giro

Fernando Gaviria voelt zich voor de Giro klaar. In de slotrit toonde hij zijn goede vorm door met overmacht de massaspurt te winnen.

"Nu ben ik echt klaar voor de Giro", vertelde Fernando Gaviria aan Eurosport. "Deze zege was zeer belangrijk voor mij, omdat ik richting de Giro heel wat getraind heb."

De vele trainingen wierpen zijn vruchten af. Op de klim van de slotrit in de Ronde van Romandië had hij het moeilijk om het peloton bij te houden. "Maar de ploeg besliste om op me te wachten en gelukkig konden we terugkeren", aldus Gaviria.

Uiteindelijk sprintte hij voor de zege. Hij ging vroeg aan en kon op het einde uitbollen: "Het is goed om deze overwinning terug aan het team te geven."

In de Giro zal Gaviria ongetwijfeld zijn spurtersbenen nog wat meer willen tonen.