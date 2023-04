Zelfde zege als in '22, niet zelfde ervaring: Evenepoel verklaart welke emoties minder of sterker aanwezig waren in Luik

Remco Evenepoel behaalde net als in '22 de zege in Luik-Bastenaken-Luik, maar de ervaring was daarom niet hetzelfde. Dat wordt verduidelijkt bij een terugblik op zijn meest recente monumentale overwinning.

Terwijl vorig jaar de tranen vloeiden, leek het deze keer wel alsof iedereen het normaal vond dat Remco Evenepoel als winnaar over de streep kwam. "Je kan niet zeggen dat het normaal is om Luik-Bastenaken-Luik te winnen", nuanceert de man uit Schepdaal. "Het is natuurlijk een hele grote verwezenlijking."

Toch was de beleving dus iets anders. "In het tweede seizoensdeel van vorig jaar kon ik aan mezelf en aan iedereen bewijzen dat we elke koers kunnen winnen op het hoogste niveau. Dat is waarschijnlijk waarom er nu niemand aan het huilen was aan de aankomst. We wisten wat het plan was."

VROEG ZEGEZEKER

Zelf was Evenepoel ook reeds behoorlijk vroeg zegezeker. "Aan de voet van Roche-aux-Faucons wist ik dat de overwinning wellicht voor mij zou zijn als ik een goed tempo kon onderhouden, omdat het verschil al anderhalve minuut was."

Om dit klaar te spelen als wereldkampioen, geeft het ook nog een extra glans. "Het is natuurlijk altijd speciaal om zo'n koers te winnen en zeker in de regenboogtrui. De blijheid en trots waren voor mij sterker aanwezig dan vorig jaar."