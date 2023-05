🎥 Ook Axel Merckx kan het amper geloven: "Het is het waard om te luisteren naar het geluid van de crash"

Axel Merckx kan amper geloven wat gebeurde in een koers waar zijn ploeg aan meedoet. Een crash in Bretagne was zo zwaar dat de organisatie besloot de rit af te gelasten.

U kon HIER al lezen over de massale valpartij in de Ronde van Bretagne. Een beeld zegt echter soms meer dan duizend woorden. Dat blijkt ook uit het filmpje op de Instagrampagina van Axel Merckx, ploegleider bij Hagens Berman Axeon, dat ook in deze rittenkoers actief is. U ziet duidelijk hoe haast een voltallig peloton in de afdaling tegen de grond gaat wanneer het zich plots op een modderige strook bevindt. Merckx vindt het niet enkel een straf beeld, maar maant ook aan om te luisteren. "Het is het waard om te luisteren naar het geluid van de valpartij", schrijft de zoon van wielerlegende Eddy Merckx. Dat maakt de impact van de valpartij inderdaad meteen duidelijk. "Gelukkig waren alle renners van Hagens Berman Axeon oké. Hopelijk stellen ook alle renners die afgevoerd werden in de ambulance het goed. Een uitstekende beslissing van de Ronde van Bretagne om de rit af te gelasten", looft Merckx de keuze van de organisatie.