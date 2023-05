Belgische sprinter van Lotto Dstny zet opnieuw een heel belangrijke stap: "Ik werd een beetje verrast"

Bij Lotto Dstny hebben ze opnieuw een renner die heel belangrijke stappen vooruit aan het zetten is. Dat kan geconcludeerd worden na de Ronde van Romandië.

Milan Menten spurtte naar een vierde plaats in de slotetappe met aankomst in Genève. "Het was volle bak koers, zo werden de sprinters onder druk gezet. Op het laatste klimmetje werd ik enigszins gelost, maar ik kon terugkeren dankzij mijn ploegmaats, die me heel goed ondersteunden."

Dan kwam het er uiteraard op aan om het in de sprint waar te maken. "Ik werd een beetje verrast door Gaviria in de sprint. Ik probeerde te reageren, maar kon het gat niet meer dichten en verloor momentum voor de tweede plaats."

VERTROUWEN VOOR TOEKOMST

"Desondanks ben ik heel blij met mijn prestaties in de Ronde van Romandië", blijft de Bilzenaar positief. Meer dan terecht ook, want Menten reed in rit 1 al top 3. "Ik heb het gevoel dat ik opnieuw een stap gezet heeft, wat me vertrouwen geeft voor de toekomst."