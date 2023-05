"Veel moed, kampioen!": Evenepoel en Gilbert steken jonge renner die slachtoffer werd van aanrijding hart onder de riem

Opnieuw is een renner het slachtoffer geworden van een aanrijding. Evenepoel en Gilbert zijn er best door aangegrepen.

In het Noorden van Frankrijk, in Genech, reed vorige donderdag een automoblist in op een groep van een tiental fietsers. Onder hen ook de 17-jarige Noé Carubba, een jonge wielrenner van het Sprint 2000-team uit Charleroi. Hij liep meerdere breuken op.

(AL DAN NIET) KRITIEKE TOESTAND

Enkele anderen uit die groep fietsers zijn er nog erger aan toe en verkeren in kritieke toestand. Ook Remco Evenepoel en Philippe Gilbert hebben lucht gekregen van het verhaal. "Veel moed, kampioen!" Het zijn de woorden van Evenepoel op sociale media, gericht aan Noé Carubba.

Ook Gilbert wenst de jongen het beste. "Veel moed, Noé", schrijft Phil. "Noé werd aangereden door een chauffeur die meer met zijn telefoon bezig was dan met zijn eigen voertuig."