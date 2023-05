Een kans voor Evenepoel en de concurrentie? "Heb Roglič al enkele keren zien wegzakken in de derde week"

Nog voor de Giro van start is gegaan, lijken de eerste twee plaatsen al ingevuld door Primož Roglič en Remco Evenepoel. Maar de concurrenten zien ook zwaktes.

Dat Remco Evenepoel en Primož Roglič de topfavorieten zijn voor de eindzege voor de Giro is nu wel duidelijk. Maar in een grote ronde van drie weken kan er altijd van alles gebeuren.

Zie maar naar Roglič vorig jaar in de Vuelta, toen hij na een val in de laatste honderd meters van rit 16. De Sloveen moest naar huis en Evenepoel pakte de eindzege. Niet dat de concurrentie daarop hoopt, maar er kan altijd iets gebeuren.

Roglič al zien wegzakken in het verleden

Dat denkt ook Tejay van Garderen, ploegleider bij EF Education EasyPost. "Iedereen kan op een bepaalde dag geklopt worden. De Giro is de meest onvoorspelbare grote ronde. Je kunt deze koers zo moeilijk controleren. Ja, er zijn 2 topfavorieten, maar er zijn altijd verrassingen", zegt hij bij Sporza.

EF Education EasyPost trekt met de Brit Hugh Carthy en de Colombiaan Rigoberto Uran als kopmannen naar de Giro. Carthy werd in 2020 al eens derde in de Vuelta, Uran werd in 2012 en 2013 tweede in de Giro.

Als Van Garderen toch moet kiezen tussen Evenepoel en Roglič, kiest hij toch voor Evenepoel. "Dat is gewoon een gevoel. Ik heb Roglič al enkele keren zien wegzakken in de derde week", zegt hij nog.