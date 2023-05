Geen eindwinst voor Remco Evenepoel in de Giro? "Uiteindelijk gaat dat hem de kop gaan kosten"

Remco Evenepoel staat zaterdag als een van de topfavorieten aan de start van de Giro. Maar kan de wereldkampioen zijn tweede grote ronde op een rij winnen?

Na de Vuelta van vorig jaar heeft Remco Evenepoel bewezen dat hij in een grote ronde kan winnen. In België wordt dan ook veel verwacht van Evenepoel, vooral om de eerste Belg sinds Johan De Muynck in 1978 te worden die de Ronde van Italië wint.

Maar de Nederlandse ex-renner Michael Boogerd denkt niet dat Evenepoel de Giro zal winnen. "Ik zal het wel fout hebben, maar laat ik iets geks zeggen: ik denk dat Roglič win. Hij heeft meer grote rondes gewonnen en heeft simpelweg iets meer ervaring", zegt hij bij Wieler Revue.

Kop of munt

"In het verleden is ook gebleken dat Evenepoel altijd wel een mindere dag kent. Dat zagen we bijvoorbeeld ook in de Vuelta van vorig jaar, Roglič maakte het hem daardoor nog heel moeilijk."

"Uiteindelijk gaat dat hem de kop gaan kosten, denk ik." Volgens Boogerd zullen details dan ook het verschil te maken. Hij denkt dat de ploeg van Jumbo-Visma iets sterker is dan dat van Soudal Quick-Step en Roglič iets consistenter is dan Evenepoel.