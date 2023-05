Ilan Van Wilder, meesterknecht voor Remco Evenepoel, mag ook zijn eigen kans gaan in de Giro

Ilan Van Wilder wordt in de Giro weer een van de superhelpers van Remco Evenepoel. Maar hij mag ook zijn eigen kans gaan in Italië.

Ilan Van Wilder toonde zich in de Vuelta en onlangs in Luik-Bastenaken-Luik al een meesterknecht voor Remco Evenepoel. Ook in de Giro zal dat weer het geval zijn.

Dat Van Wilder met al zijn talenten in die rol wordt geduwd, roept bij sommige analisten vragen op. Maar Van Wilder vindt het normaal dat hij in de rol zit. En moest hij bij Jumbo-Visma rijden zou dat ook in dienst zijn voor Roglič of Vingegaard.

Dan rijdt Van Wilder liever in dienst van een Belgische kopman in een Belgische ploeg. En hij leert er ook veel bij. Na de Giro mag hij zelf een paar keer zijn kans kan. Maar ook in de Giro zelf mag Van Wilder zich individueel tonen.

Voluit in de tijdritten

“Het is de bedoeling dat ik minstens twee van de drie tijdritten voluit zal gaan: de openingstijdrit en de klimtijdrit op de voorlaatste dag. De tijdrit halfweg zal afhangen van hoe ik mij op dat moment voel. Ik rijd graag tijdritten en ik wil zien wat ik waard ben in zo’n sterk deelnemersveld", zegt Van Wilder bij Het Nieuwsblad.