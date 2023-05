Intermarché-Circus-Wanty met 3 Belgen en rittenkapers naar de Giro

Intermarché-Circus-Wanty heeft zijn selectie voor de Giro bekendgemaakt. Het trekt met 3 Belgen naar Italië.

In 2022 was de Giro zeer succesvol voor Intermarché-Circus-Wanty. Het won 2 ritten en eindigde met 2 man in de top 10. Biniam Girmay en Jan Hirt wonnen elk een rit, terwijl Hirt ook nog eens 6e eindigde en Domenico Pozzovivo 8e werd.

Een jaar later is niemand van die 3 er opnieuw bij, maar staan ze wel met enkele rittenkapers aan de start. Zo zijn er Lorenzo Rota en Rein Taaramäe. Ook rekent het op Niccolo Bonifazio voor de sprints.

Ook rekent de ploeg op Arne Marit, Laurenz Rex en Laurens Huys. Zo staat het met 3 Belgen aan de start. Verder behoren ook Sven Erik Byström en Simone Petilli tot de selectie.