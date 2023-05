Concurrent voor Remco Evenepoel en Primoz Roglic spreekt de ambities voor de Giro uit: "Maar het wordt heel zwaar"

Bij BORA-hansgrohe zijn er 2 kopmannen voor de Giro. Aleksandr Vlasov en Lennard Kämna zijn de klassementsrenners van dienst.

Aleksandr Vlasov ging al meermaals voor een klassement in een grote ronde. Zo werd hij al eens 4e in de Giro en een keer 5e in de Tour. Lennard Kämna zal voor de 1e keer echt voor een klassement in een grote ronde gaan.

Voor BORA-hansgrohe zijn Vlasov en Kämna de klassementsmannen van dienst. Zij moeten in de voetsporen van Jai Hindley die vorig jaar de Giro won, treden. "Het wordt echt moeilijk", vertelde Kämna aan Wielerflits. "Het streven moet het podium zijn, met een van ons. Maar het wordt heel zwaar."

Zelf wil Kämna niet meteen zijn eigen ambities uitspreken: "Ik heb niet de intentie om te roepen dat ik top 3 of top 5 wil eindigen, maar ik wil er wel bij staan. Ik wil meedoen om de knikkers en mij binnen onze klassementsploeg laten zien."