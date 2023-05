Dit zijn de 11 Giro-Belgen: van absolute kopman tot de luxeknechten

De Giro start zaterdag. Dat zal met 11 Belgen zijn. Over Remco Evenepoel is er al veel gezegd en geschreven, maar wie zijn de andere 10.

Voor Remco Evenepoel hoeft weinig uitleg. Hij is de absolute kopman bij Soudal Quick-Step en gaat voor een goed klassement. Officieel is de ambitie het podium in Rome, maar binnen de ploeg zal wellicht Giro-winst de ambitie zijn.

3 ploegmaten van Evenepoel zijn Belgen. Pieter Serry kan zowel op het vlakke als in de bergen zijn ding doen, terwijl Louis Vervaeke en Ilan Van Wilder de laatste mannen in de klimtrein zijn. Vooral Van Wilder zal het langst bij Evenepoel moeten blijven.

© photonews

Verder zullen de Belgen vooral een helpersrol krijgen. Laurens De Plus moet in de bergen voor de INEOS Grenadiers-kopmannen Geraint Thomas en Tao Geoghegan Hart als luxeknecht fungeren. Harm Vanhoucke heeft bij Team DSM kopman Andreas Leknessund naast zich. Otto Vergaerde zal bij Trek-Segafredo Mads Pedersen bijstaan.

Intermarché-Circus-Wanty staat met 3 Belgen aan de start. Arne Marit zal Niccolo Bonifazio in de sprints bijstaan en Laurens Huys en Laurenz Rex zijn de andere Belgen van dienst. Senne Leysen is dan weer de enige Belg bij Alpecin-Deceuninck.