Een aderlating voor Primoz Roglic: Jumbo-Visma moet nog 2 belangrijke pionnen vervangen

Geen ideale voorbereiding voor Jumbo-Visma en Primoz Roglic, want enkele dagen voor de start van de Giro moest het team nog aan zijn selectie sleutelen. De reden daarvoor was covid.

Robert Gesink en Tobias Foss moesten ziek uit de Ronde van Romandië stappen. Enkele dagen later waren ze nog altijd niet hersteld en bleek dat ze corona hadden.

Jumbo-Visma moesten daardoor Foss en Gesink vervangen. Jos van Emden en Rohan Dennis komen in hun plaats.

Eerder moest Wilco Kelderman al door corona forfait geven voor de Giro. Daardoor was hij niet fit genoeg en werd hij door Sepp Kuss vervangen.

De selectie van Jumbo-Visma voor de Giro bestaat uit Primoz Roglic, Rohan Dennis, Jos van Emden, Sepp Kuss, Koen Bouwman, Michel Hessmann, Edoardo Affini en Jan Tratnik. Het doel is om met Roglic de Giro te winnen.

Unfortunately, covid strikes again. 🦠 Besides Wilco Kelderman, also Tobias Foss and Robert Gesink will be replaced in the Giro d’Italia. Jos van Emden and Rohan Dennis are their substitutes. pic.twitter.com/FiYQdEXcTG