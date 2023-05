Greg Van Avermaet neemt afscheid van zijn passie, bespreekt de opkomende generatie en werpt al een blik op de toekomst

Greg Van Avermaet stopt eind 2023 met koersen. Zo komt er een einde aan een mooie profcarrière met heel wat mooie overwinningen. Hij boekte vele mooie overwinningen en zag de laatste jaren ook een nieuwe generatie het overnemen.

Na een lange profcarrière van 17 jaar zal Greg Van Avermaet zijn afscheid nemen. Al was het geen gemakkelijke beslissing. "Ik heb altijd met veel passie gekoerst en heb me altijd voor de volle 100% gegeven", vertelde hij op een persconferentie. "Maar nu heb ik de beste beslissing genomen. De komende maanden zal er niet veel meer aan mijn carrière veranderen."

Dit jaar was nog niet top en Van Avermaet verwachtte er meer van. "Ook werd ik ziek voor Milaan-San Remo", ging hij verder. "En ik reed naar geen enkel podium in de voorjaarsklassiekers. Toch de koersen waar ik van hou. Dat alles heeft mijn keuze toch wat versneld."

Daarnaast was er ook de nieuwe generatie die zich begon aan te dienen. Zo werd winnen steeds moeilijker voor Van Avermaet. "Ik accepteerde die generatie wel en de manier waarop ze reden", stelt hij. "Ik was echt onder de indruk van hen. Natuurlijk is het niet zo gemakkelijk om te accepteren dat je minder gemakkelijk won, zeker als je aan de top hebt gestaan, maar ik bleef graag koersen. En dat hielp me om niet gefrustreerd te geraken."

Hoe de carrière van de ex-Olympisch kampioen zal eindigen valt nog af te wachten: "Ik hoop nog eens de Tour te rijden, maar zal me natuurlijk eerst moeten bewijzen om door AG2R Citroën geselecteerd te worden. Wellicht komt er ook nog een feest om dit hoofdstuk in schoonheid af te sluiten. Zo heb ik heel wat mooie herinneringen en goede contacten aan mijn carrière overgehouden."

Wat Van Avermaet na zijn carrière zal doen, is nog niet helemaal duidelijk. Wellicht zal hij in de sport actief blijven. "Ik heb altijd ervan gehouden om in de natuur te sporten. Zo behoren de mountainbike en de gravelbike tot de mogelijkheden en ook zal ik wel eens gaan lopen of hiken. Dat zal recreatief zijn, maar af en toe zal ik ook een wedstrijd meepikken", aldus Van Avermaet.

Van Avermaet sprak al over de mooie herinneringen die hij aan zijn carrière overhoudt, zoals Olympisch goud in Rio de Janeiro en winst in Parijs-Roubaix. Al ontbreekt wel de Ronde van Vlaanderen op zijn palmares. "Dat is natuurlijk een ontgoocheling. Ik zorgde er altijd voor dat ik er stond en was ook verschillende keren de beste in koers, maar kende anderzijds ook verschillende keren pech. Uiteindelijk haalde ik er wel 4 keer het podium. Ook ben ik uiteindelijk fier op het palmares dat ik heb", besloot hij.