Het indrukwekkende palmares van Greg Van Avermaet: klassiekers, rittenkoersen en Olympisch goud als kers op de taart

Greg Van Avermaet heeft woensdagmiddag zijn afscheid aangekondigd. 2023 wordt zo zijn laatste seizoen van zijn indrukwekkende carrière. Een overzicht.

In 2007 werd Greg Van Avermaet prof bij Predictor-Lotto. Hij won er meteen een rit in de Ronde van Qatar. Datzelfde jaar won hij ook een rit in de Tour de Wallonie en de Memorial Rik Van Steenbergen. Een jaar later boekte hij nog enkele zeges, met een rit in de Vuelta en de puntentrui erbovenop als hoogtepunt.

In die Vuelta moest Van Avermaet echter heel diep gaan. Daardoor bleven de zeges enkele jaren wat uit, maar in 2011 begon hij opnieuw te winnen. Ondertussen zat Van Avermaet bij BMC. Hij won opnieuw enkele ritten in de Tour de Wallonie en won ook Parijs-Tours.

2015 was het begin van de succesjaren voor Van Avermaet. Hij won een rit in de Tirreno-Adriatico en won nadien ook nog een rit in de Tour de France na een prestigesprintje tegen Peter Sagan. 2016 was dan weer een echt boerenjaar. Hij won de Omloop Het Nieuwsblad, de Tirreno-Adriatico, nog een Tour-rit, Olympisch goud in Rio voor Jakob Fuglsang en Rafal Majka en ook nog de GP Montréal.

© photonews

En ook 2017 was een boerenjaar. Opnieuw Van Avermaet de Omloop Het Nieuwsblad. Daarnaast won hij ook de E3 Saxo Classic, Gent-Wevelgem en Parijs-Roubaix. Nadien won hij ook nog 2 ritten en het eindklassement in de Ronde van Luxemburg.

Nadien volgden nog enkele zeges. In 2019 ging Van Avermaet naar CCC. Daar boekte hij met de GP Montréal voorlopig zijn laatste overwinning. Dat staat mooi. Al zal hij in zijn laatste maanden nog graag een overwinning voor AG2R Citroën waar hij sinds 2021 voor rijdt, willen boeken.