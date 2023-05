🎥 Topfavoriete Annemiek van Vleuten verliest bijna kostbare tijd in de Vuelta door blunder

Annemiek van Vleuten heeft in de waaieretappe naar La Roda bijna kostbare tijd verloren. Ze had problemen om een bidon aan te nemen.

In de Vuelta voor vrouwen probeert Annemiek van Vleuten de rittenkoers voor de 3e keer te winnen. In de 1e ritten is het zaaks om zo weinig mogelijk tijd te verliezen, maar in de 3e etappe was het bijna prijs.

Van Vleuten was tijdens de waaieretappe mee in de 1e waaier. Bij een wat rustiger moment wou van Vleuten een bidon aanpakken, maar tot 3 keer toe slaagde ze daarin niet. Bij de 4e keer remde ze hard zodat ze uiteindelijk toch die bidon kon aannemen.

Ondertussen was de kopgroep wel gaan versnellen. Zo moest van Vleuten alles uit de kast halen om hen weer bij te halen. Gelukkig voor de wereldkampioene slaagde ze daarin. Zo verloor ze geen kostbare tijd.