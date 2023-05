Nog meer pech voor Jumbo-Visma voor de Giro: vervanger valt zelf met corona uit

Jumbo-Visma moest al 2 keer zijn selectie voor de Giro aanpassen. Eerst was er Wilco Kelderman die na zijn coronabesmetting zich niet tijdig voor de Giro kon voorbereiden. Sepp Kuss verving hem.

Enkele dagen voor de start van de Giro waren er 2 nieuwe coronagevallen. Tobias Foss en Robert Gesink liepen in de Ronde van Romandië een coronabesmetting op en moesten ook de Giro laten voorbijgaan. Rohan Dennis en Jos van Emden waren de vervangers van dienst.

Maar het houdt ondertussen niet op voor Jumbo-Visma. Van Emden die binnen de selectie al iemand verving, viel op zijn beurt met corona uit. Zo moet ook hij naar huis. Sam Oomen komt in zijn plaats.

🇮🇹 #Giro



Another covid case, another change… Sam Oomen will replace Jos van Emden in the Giro d’Italia. pic.twitter.com/SihyEV5XIq