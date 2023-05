The best of the rest in de Giro?: "Ik voel dat ik dit seizoen een niveau hoger fiets dan voorheen"

Joao Almeida is mogelijk na Remco Evenepoel en Primoz Roglic de 3e man op het eindpodium. Hij rijdt alleszins al het hele seizoen op een hoog niveau.

Het is weer de Giro d'Italia en dan moet je altijd wel met Joao Almeida rekening houden. Hij werd er al eens 4e en 6e. Ook dit jaar behoort hij weer tot de podiumkandidaten, want hij toonde al zijn goede vorm. Zo werd hij 6e in de Ronde van de Algarve, 2e in de Tirreno-Adriatico en 3e in de Ronde van Catalonië.

Ook Almeida zelf beseft het. "Ik voel dat ik dit seizoen een niveau hoger fiets dan voorheen", vertelde hij aan Het Nieuwsblad. "De Ronde van Catalonië heeft me veel goede signalen gegeven. Zoals de zware slotklim naar Valter waar ik ondanks een fietswissel aan de voet toch nog 4e en in de buurt van Remco Evenepoel en Primoz Roglic eindig."

De Portugees heeft dus een goede kans om op het podium te eindigen. Hij zou wel eens the best of the rest kunnen zijn. "Ik geloof dat ik voor het eerst eens op het podium van een grote ronde kan staan", besloot hij.