Definitief: Jumbo-Visma en Primož Roglič delen alweer in de klappen en verliezen een vijfde pion

Jumbo-Visma heeft daags voor de start van de Giro nog eens moeten sleutelen aan zijn ploeg. De Sloveen Jan Tratnik werd op training aangereden, de Brit Thomas Gloag is zijn vervanger.

Jumbo-Visma was een van de eerste ploegen die begin april al zijn ploeg voor de Giro bekend maakte. Maar van die originele ploeg staat slechts de helft echt aan de start. Kelderman (blessure), Foss en Gesink (corona) moesten al afhaken. Ook vervanger Jos van Emden (corona) moest nog eens vervangen worden.

En vrijdag was het dan Jan Tratnik die in de klappen deelde. "Op een brede rechte weg reed een vrouwtje in een postautootje hem van de weg", vertelt ploegleider Marc Reef. "Hij kon zich nog een beetje afwenden, maar niet genoeg om haar te ontwijken."

"Jan ging over de motorkap, waarbij hij zijn knie bezeerde. Op de MRI werd duidelijk dat het onmogelijk is voor hem om te starten. Dit is opnieuw een klap voor ons, zeker ook voor Jan. Dit was sinds de winter zijn grote doel."

Vervanger zit nog thuis

De jonge Brit Thomas Gloag (21) is de vervanger van Tratnik. Hij werd in de Ronde van Romandië nog elfde. "Thomas zit momenteel nog thuis, maar hij stond al sinds het nieuws van de val klaar om te vertrekken. We hebben snel een vlucht geboekt en laten ook zijn fietsen overkomen vanuit Nederland."