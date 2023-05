Primož Roglič heeft al ambitieuze plannen als hij op wielerpensioen is: "Mijn vrouw verklaart me gek"

Staat Primož Roglič opnieuw met twijfels aan de start van een grote ronde? De Sloveen moest in zijn vorige twee grote rondes opgeven na een val en zijn ploeg zit met coronaperikelen.

Het is geen ideale voorbereiding voor Jumbo-Visma op de Giro. Eerst vielen Foss en Gesink uit met corona, zij werden vervangen door Dennis en Van Emden. Maar Van Emden moest ook al afhaken met corona en werd om zijn beurt vervangen door Oomen.

Roglič start misschien ook met twijfels aan de Giro over zichzelf. Zowel in de Tour als in de Vuelta moest de Sloveen vorig jaar opgeven na een val. Na de Vuelta zat Roglič even diep.

"Je hebt veel shit gedachten in je hoofd. Je stelt jezelf vragen: wil ik blijven fietsen? Eens je begint te herstellen, zie je beter the bigger picture en de juiste antwoorden", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Mount Everest

Tijdens zijn revalidatie postte Roglič op zijn Instagram een boek van de Spaanse alpinist Kilian Jornet Burgada. Die beklom al de Seven Summits, de zeven hoogste bergen van de zeven continenten.

Roglič is er door geïnspireerd geraakt. "Ik heb al tegen mijn vrouw gezegd dat ik na mijn carrière de Mount Everest ga beklimmen. Wat ze daar van vindt? Dat ik gek ben", lachte Roglič nog.