Starttijden openingstijdrit Giro: Belg krijgt de eer, vier topfavorieten starten net na elkaar

De starttijden voor de openingstijdrit voor de Giro zijn bekend. Topfavorieten Remco Evenepoel en Primož Roglič starten net achter elkaar.

176 renners starten zaterdag aan de 106de Giro met een tijdrit van net geen 20 kilometer tussen Fossacesia Marina en Ortana. De organisatie van de Giro heeft de starttijden voor de tijdrit nu bekend gemaakt.

De Belg Laurens Huys (Intermarché-Circus-Wanty) gaat om 13u50 als eerste van start. Remco Evenepoel gaat om 16u34 van start, zijn rivaal Primož Roglič gaat een minuut later, om 16u35 van start.

Nog een minuut later rolt de Zwitser Stefan Küng van het startpodium, nog een minuut later is het aan Filippo Ganna. De Italiaan Stefano Oldani (Alpecin-Deceuninck) gaat om 16u45 als laatste van start.

Starttijden van de Belgen